La influencer Josetty Hurtado utilizó sus redes sociales para dedicarle un tierno mensaje a su novio Jesse Davis, con quien ha cumplido cinco años de relación.

La hija de Andrés Hurtado escribió “Feliz aniversario 5 años con mi amado novio Jesse Davis. Te amo tanto”.

La publicación fue acompañada de dos tiernas fotografías donde se le ve a Josetty Hurtado muy feliz posando al lado de su novio Jesse Davis, quien es original de Los Ángeles.

Jossety Hurtado, hija del cómico Andrés Hurtado ‘Chibolín’, empezó su relación con el estadounidense Jesse Davis el 2017, que comparte el gusto por la vida fitness con ella.

MIRA AQUÍ: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez presentan a su última bebé con tiernas fotos

Congeló sus óvulos

Josetty Hurtado ante las cámaras de “Porque hoy es sábado con Andrés” contó que decidió congelar sus óvulos para que en un futuro pueda convertirse en madre.

La hija de Andrés Hurtado reconoció que pensó que ya no podría ser madre; sin embargo, congelar los óvulos le permite tener esa ilusión intacta.

“Yo no lo sabía, por eso les decía a mis seguidores que no quiero ser madre, que ya fue, pero ahora sí quiero ser madre, pero todavía no, perdóname que me ponga muy emotiva. Gracias doctor por darme esperanza, por abrirme los ojos, me voy recargada de ilusión”, dijo bastante conmovida Josetty.

La famosa maquilladora confesó que retorna ‘recargada’ a los Estados Unidos, donde radica, para continuar con su carrera y se mostró agradecida con los médicos que la ayudaron en el procedimiento.

Andrés Hurtado respaldó la decisión de su hija y también dedicó unas palabras de agradecimiento a los médicos.

“Linda decisión. Yo como papá estoy orgulloso y feliz. Los tiempos de Dios son perfectos”, manifestó.

LO MÁS VISTO:

Salim Vera tuvo romance con Andrea Llosa y ahora él cuenta los detalles de la relación

Flor Polo y su familia protagonizan tierna sesión de fotos por el Día de la Madre

Mónica Sánchez sobre su regreso a ‘Al fondo hay sitio’: “Me tomé mi tiempo para pensarlo” (VIDEO)

Micheille Soifer y Natalie Vértiz quieren tener un papel en AFHS: “Podemos ser hermanas” (VIDEO)

Karime Scander y Jorge Guerra: Conoce a los nuevo integrantes de ‘Al fondo hay sitio’