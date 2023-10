Josi Martínez revela incómodo momento en ‘El Gran Chef Famosos’ y acusan a Giacomo Bocchio: “Me fui llorando a mi casa”

Josi Martínez, uno de los integrantes de la tercera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, contó en redes sociales que pasó un incómodo momento durante su participación en reality de cocina. El joven contó que se fue llorando a su casa por dicho episodio.

“Agradezco al Gran Chef porque todos se portaron muy lindos conmigo, la producción, mis compañeros, Latina y siempre estaré muy agradecido con la oportunidad. Pero sí, pasé un momento incómodo durante la grabación de un programa y hasta me fui llorando a mi casa ”, escribió.

A través de su cuenta de Twitter, el influencer compartió una foto donde se evidencia su tristeza. A pesar de que no confirmó de quien se trataría, el tiktoker Ric La Torre dejó entrever que sería Giacomo Bocchio.

“ Esta foto fue tomada el día de grabación del programa de hoy, donde me fui a mi casa llorando porque estaba triste. Uno de los jurados tuvo una actitud de desacuerdo contra la decisión de que yo me quedara en competencia, aprendamos a ser respetuosos con los demás para no llegar a hacer sentir mal a alguien y a pesar de que es una competencia no olvidarnos de la empatía hacia los demás y que todos merecemos respeto ”, añadió.

Además, el influencer peruano le dio “me gusta” a los comentarios donde algunos usuarios decían que era evidente que no era del agrado de Bocchio.

“Dios mío, Giacomo ya ni disimula que no le cae Josi, parece que se le caían los brazos cuando aplaudía”, “Me causa gracia la diferencia de los saludos que dio Giacomo a todos y luego a Josi, re obvio”, son algunos comentarios de los usuarios que el influencer le dio “like” en Twitter.

