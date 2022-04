En la última edición del programa de Magaly Medina, se mostró el nuevo emprendimiento de Josimar en Estados Unidos, en el que envasó leche de tigre, para solo verterlo en el pescado y, de esa forma, el proceso de preparación sea más simple.

“Vemos que él ya no publica nada de sus conciertos (...) parece que ha bajado su agenda de contrataciones, debe de ser, por eso, que otra vez ha comenzado un nuevo emprendimiento en Estados Unidos (...) se le ocurrió, la brillante idea, de envasar la leche de tigre”, expresó.

Luego continuó con: “pero esa salsa que él ha envasado y dice que es como una salsa madre para sazonar el ceviche, parece más una huancaína aguada”.

MIRA AQUÍ LA NOTA

Néstor protagoniza tenso momento con Magaly: “me invitas para decirme que me fui a chupar”

En la última edición del programa de Magaly Medina,se presentó Néstor Villanueva para responderle a Susy Díaz, pues ella contó que hace tres años, una persona le mostró chats del cantante conversando con otra mujer. Además, contó qué sucedió cuando fue ampayado por las cámaras del programa de TV.

“Yo no soy Florcita, a mí no me des explicaciones”, expresó Magaly a Néstor Villanueva en el momento que le explicaba sobre las imágenes donde se le ve tomando.

“No trato de convencerte, trato de explicarte para que la gente entienda. Si bien es cierto no lo vendiste como un ampay, pero la gente lo tomó como de otra manera”, expresó el cantante.

Magaly, fiel a su estilo, le respondió: “si tienes a tu hijo, te mandan a cuidar a tu hijo, vas a cuidar a tu hijo y no te vas a chupar a la calle”.

Néstor, furioso, le mencionó a Magaly para qué lo invita a su programa si le va a estar recriminando su salida: “si me vas a invitar para decirme a cada rato que me fui a chupar y a chupar, para qué me invitas”.