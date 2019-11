Josimar habla de su nueva pareja: "Preferimos no ventilar mucho la relación"

Desde Punta Cana, el cantante peruano Josimar Fidel se refirió a su relación con su actual pareja María Fe Saldaña, a quien llevo con él al Festival Heat 2019, donde el salsero presentó uno de sus shows artísticos.

El intérprete de 'La Mejor de Todas' reveló al Trome que se encuentra enamorado y descarta que su pareja esté enamorada.

Según el medio, el salsero llevó de la mano a la joven en todas las entrevistas que brindó a la prensa internacional. Josimar respondió "No es eso, tampoco le tiene miedo a la cámara, pero preferimos no ventilar mucho la relación" cuando le preguntaron si es que a su novia no le gustaba hablar.

Sobre los rumores de un posible embarazo de María Fe, Josimar dijo "No, todavía. Las cosas están empezando, vamos paso a paso, pero estoy muy feliz, estoy enamorado".