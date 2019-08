Josimar muestra su nueva figura tras bajar más de 10 kilos (FOTOS)

Síguenos en Facebook

El cantante de salsa Josimar bajó más de 10 kilos tras haberse sometido en abril de este año a una cirugía bariátrica para prevenir la diabetes.

La nueva apariencia del artista es notoria en sus fotografías de Instagram y él se siente con una renovada salud, comentó en una entrevista para el Trome.

“Me siento más cómodo, me siento más lleno de salud. Me dijeron que si subía más de peso podía sufrir de diabetes y eso no quisiera porque tengo hijos que me esperan y tengo familia que mantener", reveló Josimar.

Además aseguró que quiere estar saludable por las familias de sus trabajadores. "Sería irresponsable de mi parte que no me cuide porque tengo hijos, tengo familia, tengo bastantes familias que confían en mi trabajo y que gracias a ello pueden llevar algo a sus familias”, señaló el líder de Josimar y su Yambú.

Así lucía Josimar

Así luce ahora