Josimar viene celebrando el éxito de su nueva producción para los amantes de la salsa en el mundo; “El comienzo”, es el título del álbum que tiene el sello de Diego Galé, quien dirigió al artista en la producción donde se podrán escuchar temas inéditos, incluyendo “covers” de Juan Gabriel, Samuel Hernández y Jhonny Rivera.

En una entrevista para el canal de YouTube Magacín 27, Josimar reveló que su padre lo motivó a ser cantante. Además, recordó cuando trabajó vendiendo pan con pollo

“Mis padres, mi papá me motivaba porque era amante de la música. Mi mamá no tanto porque ella quería que fuera profesional, y lo fui, soy diseñador de interiores titulado”, expresó.

Luego continuó con: “yo me fui a trabajar al Mercado Central, en Gamarra. Fui ambulante en la Av. Abancay. Trabajé en la playa vendiendo pollo deshilachado y marcianos. He hecho de todo”.

“Yo trabajaba así. No era porque me faltaba, mis papás gracias a Dios siempre trabajaron. Los dos eran policías. Siempre trabajaron para darnos lo mejor a nosotros”, contó

SOBRE LOS PROGRAMAS DE ESPECTÁCULOS

Josimar expresó que en Perú solo hay un programa de espectáculo que lo critica. Además, se le mencionó al cantante si se refería a Magaly y su show en ATV.

“Es que no es “los”, es uno nomas, es uno que critica a todo el Perú entero (...) que puedo hacer, todo el mundo es libre de decir lo que sea”, contó Josimar en la entrevista.

El cantante también contó que nunca se ha dejado derrumbar por la crítica, pues es solo hay 1% de los que hablan mal de él.

“Tú no puedes derrumbarte por el 1% de la crítica, derrúmbate cuando sea el 100% (...) pero si el 1% no solo te critica a ti, sino a otros, siente bien, porque no eres el único”, expresó.