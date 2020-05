A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante Josimar comunicó a sus miles de seguidores que su abuelita falleció.

El intérprete de la “Con la misma moneda” compartió un extenso mensaje que acompañó con una instantánea, donde aparece sonriendo al lado de su abuelita.

“Cuando me dijeron que ya estabas por despedirte no les creí... No podía creerles porque te conozco. Eres terca y no querías irte. Por eso llegué. Por eso estuve todo el último día contigo”, escribió al inicio del mensaje

“Te juro que pensé que volveríamos a casa, nos dijiste que estabas bien, nos mentiste mi viejita, pero quizás solo querías ver contentos a tus nietos por última vez”, agregó.

Finalmente, el cantante de salsa señaló que siempre recordará a su abuela y que la mantendrá presente en su corazón.

“Ahora ya estás junto a tu hijos TOTE y LUCHO, mi papá y mi tío. Pero sobre todo ya estás con tu amado esposo. Abuela te vamos a recordar siempre. Mi nerita linda. Ahora sé libre porque ya eres un angelito más que tengo en mi vida abuela mía. No olvides que siempre te tendré en mi corazón”, acotó.

En solo una hora su publicación alcanzó a tener más de 2 mil “me gusta” y un sinfín de comentarios, donde sus fanáticos le han expresado las condolencias.

“Sé fuerte, ahora es un angelito”, “Mucha fuerza para ti ya tienes un ángel que te cuidará siempre”, “Lo siento mucho Josimar, ella será tu angelito un abrazo”, “Mis condolencias para toda tu familia”, son algunos mensaje que se leen en la publicación.

