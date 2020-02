Jossmery Toledo utilizó sus redes sociales para anunciar a sus seguidores que su solicitud de pase a retiro fue aceptada, por lo que ya no pertenece a la institución de la Policía Nacional del Perú.

“Quiero contarles que lamentablemente ya aceptaron mi solicitud de pase a retiro. Demoró porque el procedimiento es así, tienen que evaluar para ver si me dan de baja o no. Hoy es el último día que hice servicio con mi hermoso chaleco de la Dirección de Investigación de Lavado de activos donde yo pertenecía. Estoy un poco triste porque de todas maneras le agarras costumbre y cariño a la institución”, expresó la ahora exsuboficial de tercera a través de sus historias de Instagram.

La también modelo y abogada Jossmery Toledo aprovechó para responder a aquellos que la han criticado por sus supuestas bajas notas en las evaluaciones que rindió cuando era parte de la Policía.

“La institución es muy hermosa, tiene muchos campos por aprender, del cual aprendí bastante aunque digan que no hice cursos. Sí he hecho cursos, de cierta manera lo he hecho, pero de repente no han sacado por ahí ciertas cosas que he tenido, felicitaciones y todo eso. Ya se enterarán el motivo por el cual yo pedí mi retiro, espero que no me critiquen”, agregó la suboficial que se hizo conocida por su video viral en Tik Tok.

De esta manera, la noticia de su pase a retiro llega justo días después del ‘ampay’ que difundió el programa de Magaly Medina donde aparece junto al futbolista Christopher Olivares ingresando a un hotel en Miraflores.

