Jossmery Toledo se enlazó este lunes con el programa “En boca de todos” para brindar detalles del incidente que protagonizó el último domingo. Como se recuerda, la modelo fue obligada a bajar del avión que la traería de Chiclayo a Lima por supuestamente incumplir las normas del vuelo.

La modelo manifestó sentirse afectada por los insultos que recibió de los pasajes que se encontraban en el mismo avión que ella. “Me decían de todo, yo sentía el odio de la gente, la envidia, como si yo les hubiera hecho algo, eran pocas las personas que estaban a mi favor”, comentó la chica reality notoriamente afectada.

Además, la integrante de “Esto es Guerra” manifestó que intentó controlar sus emociones para no faltar respeto a nadie. “Yo en ningún momento le falté el respeto a nadie, mantuve la compostura, traté de controlarme”, explicó ante las cámaras de “En boca de todos”.

En otro momento, Jossmery Toledo confesó que le comentó a su mamá que piensa evaluar su permanencia en la televisión, ya que la atacaron por ser conocida en la farándula local.

“Mi mamá se siente afectada, no le gusta verme mal. Es la primera vez que me pasa, yo me siento mal. Sentí que no hubo respeto. Justo yo le comentaba a mi mamá que voy a pensar bien si voy a seguir en la TV porque todos los comentarios negativos eran sobre el programa, sobre la tele...”, aseveró.

La mamá de Jossmery Toledo también dio su opinión respecto al incidente que tiene como protagonista a su hija.

“Buenas tardes, yo me siento bastante afectada es mi hija, yo sé cómo la he criado. Pienso que la han tratado mal en ese vuelo. Yo estoy dolida, no era dable tratarla así. Yo pienso que deben preparar a su personal para poder atender a sus pasajeros”, comentó la madre de la chica reality.

Al escuchar a su madre, Toledo no pudo evitar quebrarse; sin embargo, trato de contener el llanto y prefirió ya no dar más declaraciones.

