El programa de Magaly Medina difundió imágenes de la primera presentación pública de Jossmery Toledo, tras oficialmente haber pasado al retiro de la Policía Nacional del Perú.

En las imágenes que mostró “Magaly TV, la firme”, se puede ver a la ahora exsuboficial de tercera desfilando en un carro alegórico como parte de un aniversario en el distrito de Lurín.

Jossmery Toledo: así apareció en su primera presentación tras salir de la PNP. (Video: ATV)

“Ella no fue al sambódromo de Río de Janeiro, no, ella estuvo en un carro alegórico. No como en los que desfiló Thaísa Leal, nada de eso. Pero era el aniversario en Lurín, a ella la contrataron y estuvo subida en su carro alegórico. Ahí no tenía que hablar, nada que decir, solo paradita nomás, ni siquiera tenía que bailar como Thaísa Leal”, comentó la popular ‘Urraca’ al ver las imágenes de su presentación.

De esta manera, Jossmery Toledo marcó su inicio en el mundo de la farándula peruana, luego de haber solicitado su pase al retiro a su institución tras causar polémica por un video viral en Tik Tok en el que apareció modelando con su uniforme policial.