Tras haberse retirado de la Policía Nacional del Perú, Jossmery Toledo se mantiene activa en sus redes sociales y no duda en compartir diversas cosas de su privada con sus seguidores.

Precisamente, la también modelo sorprendió al comentar que no ha tenido suerte en el amor. “Salada, mis amigas saben que soy salada en el amor”, escribió Jossmery en sus historias de Instagram.

Junto a su publicación compartió una imagen donde revela los motivos por los que aún no ha encontrado una pareja.

“Cuando me gusta alguien: Vive lejos, está con otra persona, no supera a su ex, no quiere nada con nadie, hay pandemia, todas las anteriores”, se lee en la publicación.