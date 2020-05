Jossmery Toledo, exsuboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), fue víctima de una falta de respeto en Instagram y no lo dejó pasar por alto y dio una contundente respuesta.

En sus historias de la mencionada red social, Rodrigo González mostró una captura de pantalla que evidencia lo que escribió una seguidora de la también modelo.

“Jossmery Toledo, una señorita no va de cama en cama con dos futbolistas. El ‘Zancudo’ y Santamaría”, escribió la mujer en Instagram.

La expolicía respondió y dejó en claro que ella puede salir con quien desee porque está soltera y que cuando tenga una relación lo dirá al público para que no se generen rumores en torno a su persona.

“¿Y tú cómo sabes eso? A ti te consta, yo acepté solo de una persona que salía, del resto ni mencionarlos. Aparte si salgo con alguien más o no, ¿a ti te suma? ¿Tú siendo soltera no sales con quien te da la gana? Y no te preocupes, ya que te encantan los chismes malos como a mucha gente, cuando tenga una relación lo diré, para que no sea especulaciones o ampay”, contestó Jossmery Toledo.

Vinculaciones

Como se recuerda, Toledo aceptó haber salido con Christopher Olivares, más conocido como el ‘Zancudito’. Sin embargo, una posible relación fracasó y cada uno siguió con su propio camino.

Magaly Medina también mostró imágenes en su programa en que la expolicía habría viajado a México para visitar al futbolista Anderson Santamaría. Esto no fue aceptado por Jossmery Toledo.

