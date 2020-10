La expolicía y modelo, Jossmery Toledo, llegó hasta el asentamiento humano “Las flores de Amancaes”, en el distrito del Rímac, junto al programa ‘En boca de todos’ para realizar una labor de ayuda social.

Y es que una vez más la ‘influencer’ decidió llevar ayuda para los vecinos que son parte de un olla común, en medio de la difícil situación que pasan muchas familias de escasos recursos económicos en el país, debido a la crisis provocada por el coronavirus.

Como integrante de la ONG “Ángeles sin alas”, la exsuboficial repartió 200 almuerzos para la olla común del Rímac. Ella contó que se levantó a las cinco de la mañana para poder preparar los 200 platos de seco con cabrito que entregó a los pobladores.

Jossmery Toledo llevó 200 almuerzos para pobladores en el Rímac. (Video: América TV)

“A mí siempre me ha gustado apoyar a las personas. Yo que he sido de barrio sé lo que es de repente no comer un día... he pasado muchas cosas, sé de dónde vengo”, comentó Jossmery Toledo durante un enlace en vivo con el programa.

Sin embargo, Carloncho la interrumpió para recalcarle que debe sentirse orgullosa por haber vivido en una zona de barrios como San Juan de Lurigancho.

“Nunca digas ‘yo he sido de barrio’, porque tú puedes salir del barrio pero el barrio va a vivir en ti. Así que tú siempre tienes que sentirte orgullosa y decir ‘yo soy de barrio’”, expresó el panelista de ‘En boca de todos’,

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Jossmery Toledo lleva ayuda social a un asentamiento humano del Rímac.

“Espero que todos se sumen a esta buena causa, aunque sea con un poquito que para ellos es bastante. Hagan sus donaciones por favor”, manifestó en aquella oportunidad.

