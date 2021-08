Jossmery Toledo, exsuboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), confirmó, en el programa de espectáculos ‘Magaly TV: La Firme’, que se encuentra alejada de Macarena Gastaldo porque la mayoría sospecha de que filtró información a la prensa para que graben a las ‘chicas Tulum’.

“En realidad no la quieren a Macarena porque, creo que la mayoría sospecha de que ella de repente pasó la voz para la filmación que nos hicieron ese día. Yo solamente di esa información”, dijo la abogada en el espacio que conduce Magaly Medina,

Ante esto, la modelo Gastaldo afirmó que conoce a la expolicía desde hace tiempo y que ella no la considere como una amiga le hace creer que es “una ‘Chama’ (Alexandra Méndez) más”.

Jossmery Toledo dejó en claro que las ‘chicas Tulum’ no son sus amigas íntimas, sino de fiestas, por lo que no tiene la total confianza para contarles sus problemas e intimidades.

“En realidad ellas no querían viajar antes que yo les diga esta información. En esta farándula no existen amigas, yo lo tengo muy claro. Por ejemplo, Macarena la considero una amiga, sí también, normal de juega pues, ¿no?, pero no es que le cuente mis cosas tampoco”, manifestó.

Macarena Gastaldo también reveló que Toledo ingresó al grupo de las ‘chicas Tulum’ por ella, porque se las presentó.

“No tengo problemas con nadie, son mis amigas. No vivo de Paula, Jamila, Jossmery, de mis amigas. Es más, Jossmery entró al grupo por mí, porque es mi amiga, porque le dije de incursionar al grupo”, sostuvo.

