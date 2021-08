En la última edición de “Magaly TV: La firme”, Jossmery Toledo fue cuestionada por si le escribió al futbolista Sergio Peña.

“¿Es verdad que le escribiste a Sergio Peña?”, consultó directamente Magaly Medina a la modelo, hecho que Toledo negó.

“¿Cuándo? No sé, te han chismeado mal... ¿Por qué no me preguntan si le he escrito a Neymar?”, comentó entre risas la expolicía.

Sin embargo, Medina le comentó que ella aún no llegaba a “esas ligas”. “Ya quisiera, pero no, no sé quién les habrá dado esa información”, sentenció la modelo.

Cabe señalar que la también abogada comentó sobre su amistad con Paula Manzanal y la mala relación que lleva con Fabio Agostini.

Toledo afirmó que ambos tienen pensamientos “europeos” y no les veía futuro.

“Era obvio que no iban a durar mucho, ellos (la pareja) cambian de novios... Ni tiempo le dio (a Paula) de terminar con Ignacio Baladán para estar con Fabio. Era un paño de lágrimas”, aseguró.