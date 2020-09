La modelo y expolicía Jossmery Toledo contó en una entrevista para el programa ‘En Boca de Todos’ que no hace caso a los comentarios que no le suman tras su ruptura con el futbolista Jean Deza.

“Yo lo tomo deportivamente y haciendo caso omiso a los comentarios que no suman, la verdad...Realmente no me interesa la plata y siempre me he sabido valer por mí misma y ciertas discusiones que hemos tenido han sido también porque yo quería trabajar”, explicó Jossmery Toledo.

Además la joven en que pronto llegará la persona indicada para ella en el amor. “Tiene que ser extranjero, un Neymar. No le cierro las puertas al amor”, reveló.

No descarta ingreso a ‘Esto Es Guerra’

Jossmery aseguró que un primer momento recibió la propuesta de trabajar en ‘Esto Es Guerra’ pero que rechazó la propuesta por dar prioridad a su relación sentimental. Sin embargo ahora deja en claro que sí participaría si la invitan al reality.

