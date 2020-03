Tras ser víctima de varios ‘memes’ en los que la comparan con un marciano por su apariencia física, Jossmery Toledo se pronunció sobre el tema en las redes sociales.

➤ Comparan a Jossmery Toledo con un marciano y ella reacciona así

“La verdad que a mí no me molesta, es más, me da risa no sé el ingenio que tiene cada uno para hacer tantas cosas. La verdad que no, me hacen reír”, dijo la expolicía a un usuario que le preguntó por el tema en sus historias de Instagram.

Jossmery Toledo se refiere a críticas por su aspecto físico

Asimismo, Jossmery Toledo se animó a contar cómo pasa estos días en medio de la cuarentena dictada por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

“La verdad es que yo estoy tranquila. Me estoy tomando mi tiempo para estar con mi familia, mis animales, hacer mi rutina de ejercicios, así que gracias a Dios estamos bien de salud”, comentó la también modelo.

VIDEO RECOMENDADO

Jossmery Toledo: así apareció en su primera presentación tras salir de la PNP

Jossmery Toledo: así apareció en su primera presentación tras salir de la PNP. (Video: ATV)