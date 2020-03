Jossmery Toledo alcanzó notoriedad en la farándula peruana al publicar un video viral en TikTok en el que apareció modelando con su uniforme de policía. Desde ese momento, la exsuboficial se ha encargado de mantener constante interacción con sus seguidores en las redes sociales.

Precisamente, en tiempos de la cuarentena que se vive en el país para evitar la propagación del coronavirus, Jossmery Toledo ha recurrido en más de una vez a la herramienta ‘Preguntas y respuestas’ de Instagram.

“¿Billetera mata galán?”, fue la pregunta que le hizo uno de los usuarios, a lo que ella respondió: “Para mí no. Si no me gusta, así fuera millonario no estaría con esa persona”.

Asimismo, al ser consultada sobre si estaría con alguien menor que ella, la también modelo dejó en claro que no le importa la edad. “No importada la edad, así sea mayor o menor, lo que importa es la química y que te lleves bien”, contestó Jossmery Toledo.