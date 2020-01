Este miércoles, Jossmery Toledo, quien se hizo conocida hace algunas semanas por compartir un video en Tik Tok utilizando el uniforme de la policía y, luego, un vestido señido al cuerpo, decidió presentar su pase al retiro a la Policía Nacional del Perú.

Como se recuerda, ‘Magaly TV, la firme’ realizó una nota sobre Jossmery y sus ingresos como influencer. El reportero le preguntó a la persona que maneja las redes de la suboficial por el costo por publicidad y ella señaló que cobran entre US$1 mil y US$800.

Hace un par de horas, Jossmery se pronunció en sus redes sociales, desmintiendo la información que se presentó en el programa de Magaly Medina.

“Si dicen que cobro 1000 dólares, creo que debo ser millonaria, ¿no? Y no viviría en San Juan de Lurigancho, en zona roja. Amo mi barrio. Mi representante Dionne dijo esos precios porque ya sabía que la grababan, porque sospechosamente días atrás me querían contactar para hacerme una entrevista, cosa que no puedo hacer por el momento y menos lo haría para ese programa”, escribió la también modelo en sus redes sociales.

Jossmery Toledo solicitó su pase al retiro a la Policía Nacional del Perú