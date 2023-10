Jossmery Toledo ya no se presentará en el programa de Magaly Medina: “Mil disculpas”

Jossmery Toledo anunció que no hablará de su breve romance con Paolo Hurtado, pese a que se anunció que hoy estaría en exclusiva en ‘Magaly TV: La Firme’.

MIRA ESTO: Jossmery Toledo contará la verdad de su ampay en una entrevista con Magaly

A través de un extenso mensaje en Instagram, la modelo indica que estuvo analizando la situación y se disculpó por grabar la promoción para ‘Magaly TV: La Firme’.

“Estuve evaluando la situación, tengo un nudo en la garganta, no soy de fierro, me afecta mucho, incluso doy un paso al costado de mi preparación para competir este año en el fisicoculturismo, saben que me estoy preparando hace más de un año; siento que no soy mala persona y por más daño que me puedan haber hecho; quiero dar por finalizado este tema ”, expresó la expolicía.

Asimismo, también se refirió a sus declaraciones a ‘Amor y Fuego’ donde reveló polémicos detalles de la relación que tuvo con el futbolista.

“Si bien es cierto, accedí a una entrevista con Rodrigo (sin lucrar), que nunca pensé darla, porque no quise estar más en televisión y fue porque se me estaba culpando de algo injusto; no soy mamá, pero algún día lo seré y tampoco quiero dañar a terceras personas que no se lo merecen; lamentablemente esto arrastra a personas que uno ama ”, agregó.

Además, la modelo resaltó que quiere cerrar por completo este capítulo en su vida, dando a entender que no se presentará este lunes en el espacio de la ‘Urraca’.

“ Sé que muchos quieren saber la verdad, algunos no me conocen, pero suficiente que sepan las personas que quiero y considero. Yo solo sé que el karma llega y no soy nadie para hacerlo pagar. Les pido mil disculpas si grabé una promoción para Magaly, pero quiero ya cerrar este tema por completo y no volverlo a tocar ”, concluye el mensaje.