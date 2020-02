Jota Benz y Angie Arizaga protagonizaron un romántico momento durante una secuencia del programa ‘Estás en Todas’. Resulta que los chicos reality tenían que responder “qué ‘floro’ usan para conquistar a alguien” y el primero en hablar fue el hermano de Gino Assereto.

“Lo que yo siempre le he dicho a ella en verdad es que su sonrisa, sus ojos, y el color de su piel me gustaban mucho (…) Siempre se lo digo, siempre la molestaba porque cuando Angie sonríe yo le pregunto si puede ver, porque se pone chinita y cierra los ojos”, dijo Jota Benz haciendo sonreír a la popular ‘Negrita’.

Jota Benz sorprende con tierno mensaje a Angie Arizaga. (Video: América TV)

Sin embargo, al ser consultada por Sheyla Rojas la integrante de ‘Esto es Guerra’ dijo que no recordaba los piropos del ‘guerrero’, por lo que él no dudó en agregar: “te lo vuelvo a repetir, me encanta tu sonrisa”.

Tras recibir el piropo, Angie Arizaga no pudo ocultar su nerviosismo y solo atinó a reírse. Por su parte, la también conductora de ‘Sí va a salir’ aclaró que para conquistarla tienen que “hacer méritos y sorprenderla”.