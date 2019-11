Joven contó detalles de los supuestos encuentros que mantuvo con Pedro Loli en su carro (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La joven de 19 años, Jamileth Resurección, quien aseguró ser la 'amante' de Pedro Loli desde hace un año, estuvo en el set de Magaly Medina y contó más detalles del romance clandestino que mantuvo con el cantante peruano.

"Yo lo conozco del año pasado en abril cuando me fui en un viaje a Cusco. Lo conocí allí con su orquesta, pero Pedro estaba allí con la mirada fija observándome, conversamos y me pidió mi número y yo le dije 'ya normal, te lo paso'", dijo Jamileth a la popular 'Urraca'.

Asimismo, la joven que fue la primera en destapar las supuestas infidelidades de Pedro Loli a su pareja Fiorella Méndez, sostuvo que en un inicio no sabía que el cantante estaba comprometido ni que esperaba un hijo.

"Yo no sabía nada de él, ni sabía nada de 'La Gran Orquesta'. Él ha dicho que yo conozco a otros integrantes de su orquesta y la verdad que no, yo nunca he ido a sus conciertos, nada que ver. (...) Después en octubre o noviembre del año pasado, él me escribe y me dijo 'yo te recojo porque quiero verte, quiero que me des un besito'", reveló Jamileth Resurrección.