Joy Huerta denuncia discriminación hacía su hija por tener una familia homoparental

Joy Huerta se convirtió en madre al lado de su esposa en mayo del 2019 y pese a su popularidad como parte del dúo "Jesse y Joy", denunció haber sido discriminada por tener una familia homoparental, es decir en este caso de dos madres.

En sus redes sociales, la cantante compartió el penoso momento que vivió cuando tramitaba el pasaporte de su bebé en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE).

Joy Huerta contó que fue con su esposa a tramitar dicho papel y llevaba todos los documentos que le solicitaban para el pasaporte. Entre ellos el acta de nacimiento donde aparece que ambas son madre.

"Al ver a dos mamás, pidieron acta de alumbramiento NO REQUERIDO", se lee en el tuit. "Que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio y no le quita ser Presunción de Criminalidad", sentenció.

En un último tuit, señaló la falta que de sensibilidad en el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores pues ambas se sintieron discrimindad. "Preguntar quién es la madre biológica o pedirme que ponga las huellas en el pasaporte de mi hija como EL PADRE, no solo es insensible, también es discrriminatorio", sentenció.

Marcelo Ebrad, secretario de Relaciones Exteriores de México, señaló vía Twitter que aplicarán medidas correctivas para procurar que un incidente similar no vuelva a suceder. En su mensaje, el funcionario se declaró "impulsor del matrimonio igualitario".