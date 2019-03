J.R. Richards: "Mi música fue cambiando a medida que crecí, pero no el contenido"

Síguenos en Facebook

A medida que J.R. Richards fue creciendo, su música se volvió más personal. Empezó a explorar a fondo sus preocupaciones, el dolor de las despedidas, o el concepto de 'entender' a otra persona. De aquel esfuerzo es que nace 'A Beautiful end' (2009), su primer disco solista. También ha sido la voz de Dishwalla, una de las bandas de rock que más sonó en la década del noventa; pero no se ha quedado en el pasado. Hoy se presentará por primera vez en Lima, en Barranco Arena, con un repertorio cargado de todos los éxitos que marcaron su vida.

"En esta etapa de mi carrera fui un poco más libre porque ya no estaba con la banda. Sin embargo, muchas de las canciones que lancé en mi carrera solista mantienen esa esencia de Dishwalla. Si hubo un cambio en el estilo de mi música (del grunge hacia lo alternativo), es porque también empecé a escuchar otro tipo de estilos", sostiene Richards, quien conversó con Diario Correo sobre su primera visita al país.

Enfrentarse al hecho de ser solista fue algo que le causo temor. Sin embargo, no iba a abandonar la música, pues desde los nueve años soñó con ser compositor. "Al empezar como solista tuve temor de saber cómo enfrentar esta etapa. Estaba presente todo lo que hice en Dishwalla, y lo que significa mi carrera para la gente ahora como solista", explica Richards, hoy de 51 años, y con una carrera en la que también destaca su faceta como productor.

Así, Richards sacó a la luz temas como 'Ghost of sorrow', 'A Beautiful End', 'Never Forgotten', 'Mortals', entre otros temas que serán parte del concierto de esta noche.

COMPROMISO. Recordar el éxito del tema 'Counting Blue Cars' (1995) aun le causa sorpresa. Detrás de uno de los hits más importantes de Diswhalla, J.R. Richards recuerda que no hubo mucha 'magia' al componer. Sin embargo, la narrativa de esta canción, la cual describe el viaje espiritual desde los ojos de un niño que se cruza con la forma femenina de Dios, causó polémica a mediados de los noventa. "Es verdad, este tema fue uno de los que más sonó con Dishwalla. Me dijeron muchas cosas sobre la canción, sobre todo acerca de la percepción de este viaje que puede causar mucho asombro", recuerda.

De aquellas producciones discográficas como 'Pet Your Friends' (1995), 'And You Think You Know What Life's About' (1998) u 'Opaline' (2002), nacieron canciones como 'Charlie Brown's Parents', 'Haze', 'Angels or Devils', 'Opaline'. Para Richards, lo importante siempre fue encontrar un mensaje. "Si bien mi música fue cambiando a medida que fui creciendo, siempre busqué darle contenido a lo que hacía", sentencia.