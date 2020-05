Juan Carlos Fernández: “Seguiré empujando el carro del arte para ayudar”

Cantantes, músicos, productores y todo el personal que está detrás de cada show se han quedado en el aire por la pandemia, sin tener espectáculos que ofrecer para poder llevar un pan a sus casas.

Ante este problema y el tardío accionar del Estado, el productor musical Juan Carlos Fernández se ha unido al empresario Álex Blas y al director de la Organización Viva Perú, Walther Alarcón, para lanzar la plataforma Live Studio, donde los artistas podrán grabar y transmitir conciertos en vivo.

En esta entrevista, Fernández nos cuenta todos los detalles.

¿Qué es Live Studio?

Es un proyecto ambicioso para el arte y la cultura. Los músicos sabemos que por lo menos durante un año no va a haber trabajo con público. La idea con Live Studio, además de que los artistas puedan crear y ensayar, es llevar grandes conciertos vía streaming de manera profesional sobre un escenario.

¿En qué consiste la ayuda que brindarán a los que sufren por esta crisis en el rubro musical?

Tenemos dos proyectos grande de apoyo. Primero, vamos a hacer festival de seis horas con las mejores bandas, como Río, We The Lion, Libido, entre otros, para hacer una donación vía Caritas a los músicos y las personas que trabajan detrás de los escenarios. Será un pequeño cariño. Y segundo, estamos planeando hacer una especie de Teletón para llevar ayuda a policías, médicos, enfermeros, los que hacen limpieza, etc.

¿Qué están haciendo los artistas hasta que todo se reactive?

Hay muchísima preocupación, pero yo pienso positivo siempre. Seremos los últimos de todas maneras, pero sin salud qué hacemos. Muchos artistas están en la venta de mascarillas, en delivery de verduras, porque, si bien nuestra profesión es muy linda, tampoco podemos hacer mucho. Sinceramente, estamos a merced del gobierno.

Al cultura en este país es lo último, parece...

Hay mucho rechazo de la gente, hasta se burlan con memes; sin embargo, la alegría y el sentimiento que llegan del arte es bien fuerte. Yo creo que nadie podría resistir una pandemia sin escuchar música, sin leer un buen libro o sin ver una buena película; sino ya estuviéramos locos todos. Yo sé que esto ha afectado a todas las profesiones, pero también hay que tener mucha comprensión entre todos.

Tú eres más rockero, pero ¿en Live Studio habrá espacio para todos los géneros?

De hecho tengo mi vena rockera, soy tecladista del grupo Río, pero también he trabajo con Sonia Morales, Dina Páucar, Tommy Portugal, Briyit Palomino, con muchos compañeros; soy productor musical de Raúl Romero y Deyvis Orosco. Y lo que quiere Live Studio es que salga el talento nacional. La ilusión que tenemos va más allá de los sueños, pero lo único que queremos es que haya una buena movida. La música me ha dado tanto y lo mínimo que tengo que hacer ahora seguir empujando el carro del arte y apoyar a todos mis compañeros, a la gente nueva, a todos.

Perfil

Juan Carlos Fernández

Compositor, músico, productor musical de América Televisión (“Al fondo hay sitio”). Ha trabajado con muchos artistas nacionales y es tecladista del grupo Río desde hace 25 años.