El conductor de televisión Juan Carlos Orderique, confirmó que se reencontrará con Angie Arizaga en la conducción del programa “Emprendedor ponte las pilas”. Sin embargo, el presentador solo estará como invitado de este fin de semana.

En entrevista con el diario Trome, Juan Carlos Orderique aseguró que no llega al programa de América Televisión a reemplazar a Carlos Enrique Banderas, más conocido como ‘Carloncho’, sino que es solo un invitado del fin de semana.

“Me invitaron a participar del programa ‘Emprendedor, ponte las pilas’ y he podido tener un reencuentro con Angie Arizaga, con quien me he divertido mucho grabando... pero no soy el reemplazo de Carloncho, solo estaré en los programas de este fin de semana”, señaló.

Juan Carlos Orderique reemplazará a “Carloncho” en conducción de “Emprendedor ponte las pilas”

Asimismo, Juan Carlos Orderique también se refirió a su continuidad con “La Previa” en América Televisión; sin embargo, dijo que ante la pandemia el futuro del fútbol es incierto, por lo que no puede planificar nada en torno a su programa.

“Los partidos de las eliminatorias aún son inciertos, no hay fecha ni lugar definido donde se puedan jugar porque muchos clubes europeos no quieren dejar venir a sus jugadores a Sudamérica por miedo a los contagios y los días de cuarentena que les exigen, entonces, no se puede planificar nada. Y yo extraño mucho jugar con el público”, precisó al diario Trome.

Como se recuerda, el conductor de radio y televisión Carlos Enrique Banderas, más conocido como ‘Carloncho’, fue retirado de los programas de América Televisión, tras emitir una serie de frases machistas en la transmisión de su programa radial, el pasado 1 de marzo.

