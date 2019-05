Juan Manuel Vargas dedica romántico mensaje a Blanca Rodríguez por su aniversario (FOTO)

Síguenos en Facebook

Juan Manuel Vargas utilizó sus redes sociales para dedicarle un romántico mensaje a su pareja Blanca Rodríguez por su aniversario.

A través de su cuenta de Instagram, el popular 'Loco' Vargas celebró que cumple 17 años al lado de la madre de sus cinco hijos.

"Cuando te digo Te Amo no lo hago por hábito. Lo hago para recordarte que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Feliz aniversario amore mío, 17 años soportándome. Te amo", escribió el futbolista como leyenda de su fotografía donde aparece junto a Blanca Rodríguez.

"Creo que encontré a una persona que me ha sido leal toda mi vida, y eso me da tranquilidad… Más ahora, que es madre de mis hijos. Sé que es una buena mujer”, comentó el 'Loco' Vargas en aquella sesión de fotos para la revista Cosas. La publicación de Juan Manuel Vargas obtuvo más de 10 mil 'me gusta' en solo unas horas.