Juan Víctor Sánchez, expareja de Andrea San Martín, estuvo presente en el set de Amor y Furgo para exponer la pericia psicológica que realizó el Ministerio Público a la exconductora de TV y madre de su hija de 3 años de edad.

Además, el también empresario pidió disculpas y reconoció que su madre ‘se excedió’ al hacer esos posts en Instagram donde acusa a Andrea San Martín y a Sebastián Lizarzaburu de ser consumidores de marihuana.

“Tenemos que haber llegado a este punto, lamentablemente, a mí me duele bastante, no he querido de forma indirecta hacer quedar mal a la mama de mi hija, lo siento por eso lado. Pero no puedo ver a mi hija”, expresó Juan Víctor.

“Considero que se excedió en hacer eso. De frente lo posteó”, dijo Juan Víctor al revelar que su madre no le consultó que iba a publicar esas historias.

Andrea San Martín: Juan Víctor niega ser mantenido por sus padres

Juan Víctor Sánchez brindó una entrevista al programa “Magaly Tv: La Firme”, luego que se conociera que su denuncia contra Andrea San Martín por presuntamente maltratar a su hija dejaría de ser investigado por el Ministerio Público.

El expiloto volvió a sustentar su pedido para compartir la tenencia de su hija, sin embargo, Magaly Medina cuestionó su capacidad económica para sostener a la menor.

Al ser consultado por la popular ‘Urraca’ sobre si era mantenido por sus padres, Juan Víctor aseguró que no, no obstante, reconoció que sí recibe un apoyo económico por parte de sus progenitores.

“Definitivamente mi mamá no me mantiene, pero de alguna manera (mis padres) me han tenido que apoyar (económicamente)”, señaló Juan Víctor Sánchez, quien volvió a ser interrogado por la ‘Urraca’ sobre si era independiente económicamente, a lo que él respondió: “Al 100% no”.