Juan Víctor Sánchez, expareja y padre de la segunda hija de Andrea San Martín, reveló que busca conseguir la tenencia completa de su pequeña, después de haber denunciado a la ‘ojiverde’ por violencia física y psicológica contra la menor.

“Una tenencia compartida es básicamente lo que hemos estado haciendo desde que mi hija nació, porque yo facilito una pensión y hasta hace un mes yo venía estando con mi hija 14 días al mes”, comentó en un inicio Juan Víctor Sánchez.

Asimismo, contó que hace un tiempo Andrea San Martín le ha pedido un aumento de la pensión y deslizó la posibilidad de que su actual pareja Sebastián Lizarzaburu no estaría aportando en el hogar.

“Ahora se me pide un aumento; sin embargo, en la casa donde ella vive hay una persona más. (...) Yo nunca me he negado a darle lo que a mi hija le corresponda, pero no puedo asegurar que de repente él no pueda estar aportando o algo por el estilo”, agregó.

Finalmente, Juan Víctor Sánchez sostuvo que lo que busca es la tenencia total de su hija y que Andrea San Martín pase por una pericia psicológica.

“Yo quiero la tenencia total, pero ojo no significa de que yo prive a mi hija de ver a su madre. Lo que se busca es considero yo que ella necesita pasar por una pericia psicológica para determinar, yo no soy el profesional para decirle lo que mi mamá en un momento pudo decirle”, indicó en el programa ‘Amor y Fuego’.

Acusaciones de niñeras contra Andrea San Martín

Juan Víctor Sánchez denunció públicamente a su expareja Andrea San Martín por presuntamente maltratar físicamente y psicológicamente a su hija, y mostró en el programa de Andrea Llosa las pruebas que demostrarían estas acusaciones.

Hasta el programa de ATV también llegó una mujer de nombre Juana, quien tuvo a su cargo el cuidado de la pequeña desde que tenía seis meses. Ella contó que fue testigo de las actitudes violentas por parte de la conductora de “La Banda del Chino” y que eso ocurría cuando la obligaba a comer a la menor.

Los investigadores del programa de Andrea Llosa también mostraron el testimonio de otras dos niñeras que estuvieron a cargo de la menor.

María Reyes Bordones contó un episodio en el que Andrea San Martín utilizaba palabras soeces cada vez que su hija la interrumpía en su oficina. “Le lanzaba un zapato, lo que ella tuviera se lo lanzaba a la pobre niña, y la niña venía llorando, como temblando hacia mí”, comentó.

De igual forma, Betzabé Penachi Palomino dijo que presenció el momento en que la influencer golpeó en el rostro a la pequeña dentro de su automóvil. “Estábamos en el carro y ella (Andrea) dijo una lisura. Cuando la bebé lo repitió, ella se volteó y le dio un manazo en la boca”, lamentó.

