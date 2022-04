Los problemas entre Andrea San Martín y su expareja Juan Víctor Sánchez en su relación de padres no terminan. Esta vez el piloto denunció que la modelo colgó la videollamada que él tenía con su menor hija.

“Es la 4ta vez... Me cuelga la videollamada con mi hija... Y siguen buscando amordazarme y que no siga hablando... presentando una y otra denuncia usando manipulación y victimización...”, escribió Juan Víctor Sánchez en Instagram Stories.

“Esta justicia es tan (...) y por eso salen a decir “ayyyy se hizo justicia...” cuando simplemente archivan una denuncia por maltrato físico contra mi hija y se mandan a decir ayyy audios manipulados!...”, indicó.

Historia de Juan Víctor

Luego que Andrea San Martín revelara que dio positivo a coronavirus junto a su pareja, Sebastián Lizarzaburu, Juan Víctor Sánchez le escribió a la modelo para pedirle que le permita cuidar a la hija que tienen en común mientras se cumple su periodo de cuarentena.

El programa “Amor y Fuego” reveló el mensaje que el extripulante de cabina le envió a la exconductora de televisión a través de WhatsApp, en donde le pide que le entregue a su hija para cuidarla hasta que culmine su etapa de aislamiento.

“Hola, Andrea, buenas tardes, he tomado conocimiento que estás con COVID-19, muy al margen de los temas que me has emplazado, es importante separar el interés superior del menor y su seguridad, soy en este caso la persona idónea para cuidar y atender a nuestra hija”, se lee en parte de la conversación.

“Solicito que me permitas recogerla y evitar exponerla al peligro de contagio, ya que para su edad aún no hay vacunas que la puedan proteger. Por favor, ordena se me entregue a Lara para cuidarla mientras superas este proceso. Superado el proceso, te la entregaré, ya que no quiero ser denunciado”, añade Juan Víctor Sánchez.

