El cantante Juanes se animó a compartir con sus más de 4 millones de seguidores cómo sin darse cuenta se robó un auto Tesla en Miami. El colombiano inició el video afirmando que en los recientes días tuvo un acontecimiento muy loco y que hasta su casa llegaron más de 10 policías armados.

“Yo estaba trabajando en mi estudio como a las 11 de la noche y llega Karen Cecilia, mi esposa, y me dice: ‘Juan, Juan, ha llegado la policía a la casa, está afuera y están preguntando por ti”, contó en el clip de Instagram.

“Yo me pregunté: ‘¿Qué hice?’ Salgo y pues me encuentro con 5 carros de policía, más de 10 policías armados hasta los dientes y les digo: ¿Qué pasó?'. Me dicen: ‘señor, tenemos conocimiento que en esta casa hay un auto robado’ y yo me sorprendí”, añadió.

El intérprete de “Me enamora” asegura que solo vio su auto estacionado y le dijo a los oficiales que ese era su auto, un Tesla. “Yo salí con mi esposa y acabamos de llegar hace una hora más o menos”, explicó. Luego de una pequeña conversación, volvió a su estudio.

“Yo en mi teléfono tengo la aplicación del carro. Entonces bajo otra vez y veía que la policía seguía ahí. Abro el carro, cuando veo el interior veo una servilleta y otras cosas. Y digo: ‘¡Este no es mi carro! Señor oficial no me va a creer pero este no es mi carro’. No entiendo cómo me monté en este carro, sobre todo porque el carro se abrió y lo conduje sin problemas”, acotó.

Por suerte, uno de los oficiales era cubano y se empezaron a reír del hecho. “En 20 años nunca me había pasado algo así”, le dijo el policía. “Karen Cecilia y yo nos robamos un carro sin darnos cuenta en Miami”, reveló.

Es así que el policía llama al dueño y este al llegar a la casa del cantante le dijo que dejó la llave dentro del auto y por eso no tuvo problemas en manejarlo o abrirlo. “Esto es muy loco y me tuve que montar en el carro de la policía para recoger mi carro. Llego al restaurante y era exactamente el mismo auto”, finalizó.

