Actor Julián Gil ve a su hijo después de un año tras afirmar que no lo extrañaba

Síguenos en Facebook

Ayer el actor argentino Julián Gil causó polémica al afirmar que no extrañaba a su hijo, puesto que no lo veía hace más de un año, no obstante tras conocerse estas declaraciones pudo reencontrarse de nuevo con el menor.

Al parecer, Gil llegó a un acuerdo con la actriz Marjorie de Sousa, madre del menor, para que pase tiempo con él en el Centro de convivencia en la Ciudad de México. Es así que el actor compartió tiernas fotos y vídeos en su cuenta oficial de Instagram.

En estos vídeos se les ve al actor con los ojos rojos, aunque el pequeño Matías se mantiene distante de su padre, Esta reacción se explicaría por la gran distancia que ha mantenido con él en este tiempo.

"Te amo hijo. Día a día lograremos estar juntos para siempre", se lee en la descripción del actor en su publicación. Ambos pasaron casi una hora en dicho lugar y las imágenes en redes sociales alcanzaron los más de 300 mil "Me gusta".

"Fue duro porque costó tiempo por el tema de relación con él ahorita, va a sonar duro, pero creo que él estaba, de alguna manera, viendo a un extraño y, así mismo, todo lo que les estoy diciendo, se lo dije a la trabajadora social", señaló a los medios de comunicación al salir de dicho local.

Como se recuerda, Gil y De Sousa se separaron tras un alejamiento del actor por un viaje a Israel. Al volver a México, los rumores de una ruptura se hicieron más fuertes hasta que ambos lo comunicaron en sus redes sociales.