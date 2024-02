Julián Zucchi estuvo en el ojo público por varias semanas tras su separación con Yiddá Eslava. Ahora, el actor habría estado involucrado en un accidente de tráfico en Miraflores.

El portal Instarándula compartió imágenes de los daños sufridos del auto del presunto afectado, quien sería un taxista. “ ¿Julián Zucchi, no? El chico manejaba tranquilo, pero no me ha visto, me dijo ”, aseguró el supuesto perjudicado.

Además, en otro video se puede visualizar al argentino mientras hablaba con un personal de Serenazgo junto a su camioneta, la cual también habría resultado dañada.

La expareja y padre de los hijos de Yiddá Eslava aún no se ha pronunciado al respecto.

