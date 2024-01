Julián Zucchi estuvo presente en el canal de YouTube de Renzo Schuller, donde reveló que Yiddá Eslava le reclamaba por no decirle “te amo”. El argentino le explicó al actor que no era una persona expresiva debido a la crianza que recibió de su familia.

Durante la entrevista, Zucchi contó que su manera de ver la vida cambió radicalmente a raíz del nacimiento de su hijo. Por ese motivo, buscó ayuda profesional.

“El nacimiento de Tomás cambió radicalmente mi vida (...) empecé terapia porque se descontrolaron mis sentimientos, yo era un tipo duro que no sentía nada, Yiddá me reclamaba porque no le decía ‘te amo’ y a mí no me enseñaron nunca ni a abrazar. Yo no le decía, te amo a nadie”, contó Julián Zucchi.

Julián Zucchi confiesa que sus hijos se dieron cuenta que ya no dormía con Yiddá Eslava: “Me fui al piso de arriba”

Julián Zucchi habló sobre el difícil proceso de separación con Yiddá Eslava. El actor confesó que ya no dormía con la madre de sus hijos y por ello recurrió por ayuda psicológica para que sus dos hijos puedan comprender la ruptura con su madre.

“¿Qué me hizo hablar con la terapeuta? Cuando vio que yo deje de dormir en la cama con Yiddá, para mí fue como que ‘no pasa nada porque estabamos en la misma casa’, me fui al piso de arriba, pero (mi hijo) se dio cuenta de que ya no dormía con la mamá y dije él se está dando cuenta que algo está cambiando”, expresó en una entrevista con Renzo Schuller.

En esa misma línea, el argentino indicó que sus hijos comprendieron su separación por la ayuda profesional que recibieron. “Hablé con la psicóloga y ella nos ayudó a manejar la situación, y hoy los dos entiende que esta la casa de papá, la casa de mamá y la casa de Argentina”, añadió.