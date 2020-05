Para Julián Zucchi y Yiddá Eslava es casi como un sueño que “Sí, mi amor” se haya estrenado en Netflix, la plataforma en streaming más importante del mundo, pero los sueños son ilusión y lo que le sucede a su película es una grata realidad.

“Todavía no asimilamos la magnitud de lo que es estar en la plataforma y, además, que le vaya bien. Netflix la puede estrenar, pero la gente puede no verla. Si no la ve nadie, la película va desapareciendo del menú principal”, indica Zucchi.

HASTA ASIA. Los esposos Zucchi-Eslava empeñaron su departamento para concretar su proyecto y hoy respiran aliviados. El filme fue un éxito de taquilla en Perú y hoy la cinta se ve en todo el mundo.

“Está subtitulada hasta en japonés y eso nos motiva. Nos emociona ver en un montón de notas y que pregunten quién es tal actor o actriz. Lo que está sucediendo es importante para el cine peruano, abre una puerta para nuestras producciones”, dijo.

Trabajo

Zucchi destacó que su proyecto tuvo éxito por ser arriesgado. “Aprendí que no debemos ponernos trabas a nosotros mismos”, manifestó.