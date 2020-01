Hace algunas semanas Juliana Oxenford despejó las dudas de diversos usuarios y afirmó que ninguna persona la despidió de Latina, donde conducía el noticiero 90 Central, y que fue su decisión de no renovar contrato.

“Estoy leyendo varios mensajes pendientes en redes y quiero aclararles que, tal como lo dije en mi último programa, nadie me sacó de Latina. Al contrario. Fui yo la que decidió no renovar contrato para asumir un nuevo reto. Me fui súper bien, como tiene que ser", escribió en su cuenta de Twitter.

Ahora, con un mensaje muy efusivo en redes sociales, Oxenford anunció que estará desde este lunes 13 de enero por la señal de ATV en un programa informativo llamado ‘Al estilo de Juliana’.

“Ok, se los digo ahora. El lunes 13 regreso a la TV con un programa cargado de información, con reportajes y entrevistas de actualidad, de la mano de mi productor @avilagutierrez, en el horario de siempre, con el estilo que conocen”, es lo que se puede en el tweet.