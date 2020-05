Tras presentar un informe sobre la situación que viven los actores peruanos por la pandemia de coronavirus (COVID-19), Juliana Oxenford manifestó que el bono debería ser para los artistas que han luchado durante años por lograr un nombre en el rubro de la actuación.

“No es fácil ser artista. Artista no son todos. No es que eres modelito o que saliste en un reality”, indica. “Te ponías a juntar vasitos y de pronto ya eres actriz”, agrega.

“Ser actriz es una profesión. Ser actor es una profesión. Construir un personaje no lo hace cualquiera. No es que mañana me quedo sin chamba y mañana me convierto en protagonista de una telenovela, eso es una falta de respeto para quienes verdaderamente se la han fajado para tener el título de actriz y actor."

“No hay que minimizar una profesión de tanta entrega y que requiere de una sensibilidad muy especial. Yo no soy artista, pero aprecio mucho el talento de los grandes del país”, finalizó la conductora de televisión.

Como se recuerda, no es la primera vez que la periodista arremete contra los realitys. Fue en febrero de 2020 que Oxenford indicó que es difícil hacer periodismo en "época de vasitos y concursos de tangas”.

“Nunca se le va a ganar a esos reality", dijo. "Pero estoy feliz. No es fácil hacer periodismo en épocas de vasitos y concursos de tangas. Menos en un horario tan complicado. Pero aquí estamos, aquí seguimos”, añadió en una entrevista con el diario Trome.

VIDEO RECOMENDADO

“El final del paraíso”: ¿podría tener otra temporada en Netflix?

“El final del paraíso”: ¿podría tener otra temporada en Netflix?