La periodista Juliana Oxenford anunció que se creó una nueva cuenta en la red social Twitter luego que hackearon la que usaba siempre. La comunicadora reveló también que han desaparecido su cuenta oficial.

“No me van a silenciar. Sí, han hackeado mi Twitter y han desaparecido mi cuenta oficial. Lo mismo quisieron hacer con mi Facebook y correo electrónico. Estos delincuentes tienen que saber que no me van a callar. Ayúdenme mientras tanto a seguir esta nueva cuenta hasta poder volver a la original. ¡Gracias a todos!”, escribió la presentadora de televisión.

La comunicadora mostró la descripción de su nuevo perfil en Twitter: “Periodista a la que le han hackeado su cuenta. Me comunicaré por aquí hasta recuperarla”.

Recordemos que en las recientes horas se presentaron hackeos en algunas páginas oficiales de empresas y de instituciones.

Agradecimiento

Juliana Oxenford, conductora de ‘Al estilo Juliana’, agradeció ayer a sus seguidores por expresarle su solidaridad debido a que hackearon su cuenta de Twitter con más de dos millones de seguidores.

“Gracias a todos por su solidaridad. Aún no puedo recuperar mi cuenta de Twitter con 2.2 millones. Me dicen que, casualmente, varios fujimoristas y apristas celebran lo que me ha pasado. ¿Casualidad? No creo”, escribió la periodista.

