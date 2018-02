Juliana Oxenford responde a quienes le dicen tiene "odio en su corazón"

Síguenos en Facebook y YouTube

No cabe duda que Juliana Oxenford en unas de las periodistas que más polémica genera en las redes sociales, ya sea por sus comentarios o denuncias públicas. Con más de un millón y medio de seguidores en Twitter, la presentadora de noticias ha enviado un contundente mensaje a sus detractores que la acusan "de tener odio en su corazón".

"Una cosa es opinar sobre el trabajo de alguien , y otra inventar y especular sobre vida e infancia de terceras personas. Cuando yo digo algo, opino sobre lo que veo. Nunca sobre la intimidad ni vida personal de la gente. La verdad es que me da risa cuando dicen que tengo “odio” en el corazón. Se sorprenderían del amor que doy y recibo", escribió en su cuenta de Twitter.

A este mensaje, añadió otras líneas en su cuenta de Facebook. "Hablar fuerte y claro no me convierte en una mala persona . A mi las verdades a medias y las sonrisas diplomáticas me parecen actitudes hipócritas que me avergüenzan y rechazo", enfatizó la periodista.

Oxenford compartió también una fotografía suya en la que aparece con un bikini color rojo. La imagen con el mensaje obtuvieron más de 300 comentarios en menos de una hora.