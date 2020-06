Juliana Oxenford, conductora de ‘Al estilo Juliana’, agradeció esta noche a sus seguidores por expresarle su solidaridad debido a que hackearon su cuenta de Twitter con más de dos millones de seguidores.

“Gracias a todos por su solidaridad. Aún no puedo recuperar mi cuenta de Twitter con 2.2 millones. Me dicen que, casualmente, varios fujimoristas y apristas celebran lo que me ha pasado. ¿Casualidad? No creo”, escribió la periodista.

Asimismo, Juliana Oxenford informó que la personas o personas que vulneraron su cuenta de Twitter también intentaron vulnerar la seguridad de su correo y Facebook, pero no que no lo lograron.

“Han tratado de hackear también mi correo personal y mi Facebook. ¡Con eso no han podido!”, se lee en su publicación de Instagram.

Como se recuerda, esta tarde, la conductora de televisión indicó que no tenía acceso a su cuenta de Twitter debido a que fue hackeada. Hasta el momento busca recuperarla

