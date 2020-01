La exconductora de televisión Juliana Oxenford despejó las dudas y afirmó que ninguna persona la despidió de Latina, donde conducía el noticiero 90 Central, y que fue su decisión de no renovar contrato.

“Estoy leyendo varios mensajes pendientes en redes y quiero aclararles que, tal como lo dije en mi último programa, nadie me sacó de Latina. Al contrario. Fui yo la que decidió no renovar contrato para asumir un nuevo reto. Me fui súper bien, como tiene que ser", escribió en su cuenta de Twitter.

La periodista también respondió el comentario de la actriz Tatiana Astengo, quien calificó de valiente su decisión de asumir un nuevo reto.

“Hace tres años, cuando asumí un noticiero con opinión y sin prometer a las 7pm, muchos decían que era una locura y hasta me criticaban por no guardar las “formas”. Hoy incluso hasta me han salido imitadores”, contestó Juliana Oxenford.

Como se recuerda, mediante Instagram, Oxenford anunció que cerró un ciclo en Latina y agradeció a los televidentes y seguidores por apoyarla.

“Hoy es mi último programa en 90 central. Me voy de Latina dejando grandes amigos y llevando conmigo tres años de aprendizaje. No ha sido fácil hacer un programa en un horario tan peleado y competitivo. Sin embargo, logramos generar un espacio diferente y demostrar que también era posible crear un noticiero con un nuevo estilo. Así me voy, satisfecha y contenta. Me despido agradeciendo al canal por el enorme reto. Es momento de cerrar un ciclo y seguir creciendo”, escribió.