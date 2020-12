La periodista y conductora del noticiero nocturno de ATV, Juliana Oxenford cumple años este lunes y en la víspera de su cumpleaños quiso agradecer a la vida por un año más de existencia.

Así lo hizo a través de su cuenta en Instagram, donde además reconoció estar lista para un año nuevo y todo lo que le depare el 2021.

“Con esta foto- una de mis favoritas, ya que además me la tomó mi esposo- agradezco a la vida por un año más de existencia. En una hora es mi cumpleaños y no, no es broma que haya nacido el día de los inocentes. En un rato será 28 y aquí andamos metidos todos en la cama esperando a que sean las doce porque Maria se niega a dormir sin antes abrazarme por mi santo. Así celebro, en casa con la familia y feliz por los afectos. Ya estoy lista para una nueva vuelta al sol”, escribió Juliana Oxenford en su red social.

De inmediato, sus seguidores le regalaron más de 23 mil ‘likes’ y cientos de comentarios. Entre ellos está el de su colega Verónica Linares, que escribió: “¡Muchas felicidades! ¡Pasa un bello día con tus bebecitos!”. E hizo lo propio Lorena Álvarez con: “Feliz cumple Juli. Que siga brillando la luz en tu vida”.

En octubre de este año, Juliana Oxenford dio a luz a su segundo hijo y hoy se encuentra disfrutando de él gracias a su licencia de maternidad. Ella regresará el 2021 a conducir el noticiero de ATV, ‘Al estilo Juliana’, que ahora es conducido momentáneamente por su colega Pamela Vértiz.