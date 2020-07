La conductora de televisión Juliana Oxenford estuvo respondiendo preguntas de sus seguidores de Instagram y cuando le consultaron sobre Sigrid Bazán se empezó a reír y dejó entrever que ella no se “ensució los zapatos” antes de se presentadora de noticias.

“Sigrid. ¿De quién? Ja, ja, ja. Yo no le doy, de verdad, crédito a gente que nunca le he visto en periodismo. Pregúntenme de periodistas y les comento feliz, lo que pueda opinar, por supuesto que sí”, contestó la periodista de ATV.

Los usuarios también le preguntaron sobre Beto Ortiz, a quien calificó como un “gran escritor” y reconoció su amplia trayectoria en medios de comunicación.

Juliana Oxenford se burla de Sigrid Bazán

“Me gusta mucho Beto Ortiz como periodista. Beto es un gran escritor, creo que es un periodista con más de 30 años de trayectoria y la calle se respeta. No puedes estar a favor o en contra de algunos colegas”, manifestó.

“Yo valoro mucho y respeto al periodista con calle. Si a mí un periodista me dice algo y es un periodista que ha recorrido la calle, que se ha ensuciado los zapatos, que ha hecho investigación, que ha estado en asentamientos humanos, que se ha metido en una cárcel, que ha estado en el Vraem, carajo, mis respetos. No vengas a decir periodista porque tuviste la suerte de que alguien te abra la puerta de un canal, de un periódico, en esos presentadores que fungen de periodistas no creo”, agregó.

Beto Ortiz contra Sigrid Bazán

El exconductor de televisión Beto Ortiz lanzó una crítica contra la televisión en la actualidad y la comparó cómo era hace algunos años, cuando era un medio exigente y selectivo con quien se sentaba frente a una cámara para dirigirse a los ciudadanos.

“No se sentaba a conducir un programa cualquier estúpido. Ahora, cualquier idiota, cualquier cojudita que tiene bonitos ojos, que tiene bonito cuerpo, que tiene bonito novio, que tiene influencias, que es la amiga de, la nuera de, la conocida de, se sienta delante de una cámara de televisión y se vuelve lideresa de opinión. Es gracioso”, cuestionó el periodista en el programa ‘Magaly TV: La Firme’.

VIDEO RECOMENDADO

Beto Ortiz habló sobre Sigrid Bazán

Beto Ortiz habló sobre Sigrid Bazán. (Magaly Tv. La firme)