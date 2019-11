Juliana Oxenford sobre su salida de programa radial: "Me sacaron, no ha sido una renuncia"

La repentina salida de Juliana Oxenford de un espacio radial en Exitosa llamó la atención de sus seguidores, por lo que la periodista usó sus redes sociales para aclarar que ella no renunció, sino que fue una decisión de la misma emisora.



"No tienes porque investigar nada. Nunca he negado que me sacaron, no ha sido una renuncia. ¿Crees que debo avergonzarme? ¡Jamás!", respondió a un seguidor.

Según escribió Juliana Oxenford en su cuenta de Facebook, le comunicaron que ya no iba más en el espacio radial que conducía y que se retira con la frente en alto y con la absoluta seguridad de que dio lo mejor "con la verdad".

"Hay decisiones que no pasan por mí y obviamente lamento. Me comunicaron ayer que no iba más y- si bien no es la primera vez que me desembarcan de un medio- me voy con la frente en alto y la absoluta seguridad de quien sabe que dio lo mejor y que nunca dejó de hablar con la verdad", escribió.

Asimismo, la periodista agradeció a sus oyentes y seguidores de las redes sociales por haberla acompañado "todo este tiempo".

¿Seguirá en Latina?

La respuesta es sí. Oxenford indicó que tras su salida de Exitosa seguirá en el programa televisivo 90 Central de Latina. "Lo que venga después, nadie lo sabe", finalizó en su mensaje.