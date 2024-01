Julio Iglesias, uno de los artistas más importantes de la música en español, tuvo una curiosa situación al viajar a Punta Cana, en República Dominicana.

El artista fue retenido en el aeropuerto, pues se encontró 42 kilos de comida en su maleta. De acuerdo con las autoridades, Iglesias llevaba cerezas, fresas, arándano, frambuesas, fresas, lechuga, apio, espinacas, frijoles, rúcula, setas y otros tipos de verduras y carnes.

Algunos medios de prensa internacionales, indicaron que las autoridades hallaron al insecto ‘ceratitis capitata’, conocido como la ‘mosca del Mediterráneo’, en los alrededores de la mansión del cantante.

Por ese motivo, el ministro de Agricultura se pronunció sobre el tema y señaló que la interceptación del material no es específica al español, sino que han reforzado la vigilancia. “En todos los países del mundo cuando llegas con fruta te revisan, eso no es nada extraño”, sostuvo el funcionario.

En esa misma línea, la periodista Beatriz Cortázar comentó que a Julio Iglesias le encanta lleva comida de España o Miami que no encuentra en Santo Domingo, donde tiene una residencia. Además, agregó que no es la primera vez que detienen al intérprete español por llevar comida, no obstante, pagará la debida multa.