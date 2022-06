Justin Bieber ha causado gran conmoción entre sus fans al revelar que padece el síndrome de Ramsay Hunt, enfermedad que le ha causado parálisis facial, en el lado derecho.

El intérprete de Baby compartió un video señalando que sufrió de parálisis facial y que no podía mover el lado derecho del rostro, muchos se mostraron preocupados.

“Es por este virus que ataca el nervio de mi oreja, los nervios faciales, y ha ocasionado que mi cara tenga un parálisis”, dijo el cantante de 28 años.

Justin Bieber aseguró que, debido a su parálisis facial, solo puede sonreír con el lado izquierdo (Foto: Justin Bieber / Instagram)

A causa de lo que le había pasado, se vio obligado a cancelar las próximas fechas de sus conciertos y quería explicarle a sus seguidores los motivos.

¿QUÉ ES EL SÍNDROME RAMSAY HUNT?

El 10 de junio, Justin Bieber confesó a sus fanáticos que los médicos le diagnosticaron el síndrome de Ramsay Hunt. Según “Mayo Clinic”, es una enfermedad neurológica que afecta el nervio facial, lo que puede resultar en una parálisis facial, tal como le pasó al cantante, o la pérdida auditiva en el oído afectado.

¿Cuál es la causa del síndrome Ramsay Hunt?

Esta dolencia es causada por el mismo virus que da lugar a la varicela. Aunque, de niño, la varicela eventualmente desaparece, el patógeno puede residir en los nervios que conforman el cuerpo humano.

Por mucho tiempo, puede no suceder nada, hasta que se reactiva y causa un brote de “herpes zóster” que se caracteriza por ampollas o vesículas llenas de líquido. La peculiaridad de este síndrome es que el “herpes zóster” afecta el nervio facial, el cual se ubica cerca de los oídos.

¿Cuáles son los síntomas del síndrome Ramsay Hunt?

Si es que sospecha de que pueden estar padeciendo de esto, los principales signos y síntomas a los que deben estar atentos son los siguientes.

Sarpullido rojo doloroso, dentro o alrededor del oído , con ampollas que contienen líquido

, con ampollas que contienen líquido Debilidad o parálisis facial en el mismo lado del oído afectado

Generalmente, estos signos se dan al mismo tiempo, aunque hay ocasiones en las que el sarpullido no aparece. Asimismo, hay otros síntomas menos frecuentes que se pueden presentar.

Dolor de oído

Pérdida de audición

Zumbido en los oídos

Vértigo (sensación de que vas a caerte al girar o moverte)

Dificultad para cerrar un ojo

Percepción del gusto alterado o pérdida del mismo

Sequedad en boca y ojos

Lo curioso de este caso es que, por lo general, este tipo de síndrome afecta a personas mayores de 60 años. Por lo que Justin Bieber tuvo muy mala suerte al contraerlo. No obstante, esta dolencia no es contagiosa, por lo que Hailey Bieber no debe preocuparse, a menos de que nunca haya tenido varicela o nunca se haya vacunado contra la varicela.

¿QUÉ TRATAMIENTOS DEBERÁ SEGUIR JUSTIN BIEBER?

En el video que compartió, el cantante de “Sorry” dijo que debe descansar y hacer ejercicios faciales como parte del proceso de recuperación.

Esta fase es muy importante, pues el síndrome se puede complicar en daño ocular, neuralgia y la pérdida auditiva permanente, algo muy delicado para Justin Bieber que aseguró que la música “es lo que nació para hacer”.

“Confío en Dios y en que esto es todo por una razón. No estoy seguro de cuál es ahora, pero mientras voy a descansar”, aseguró.