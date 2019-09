Justin Bieber y su peculiar reto en Twitter que asombró a sus fans

Fiel a su estilo, Justin Bieber realizó un extraño reto en Twitter que consistía en compartir su tuit a tal punto que este sea mostrado por sus seguidores a cada momento.

Retuitee este tuit para ver este tuit en su Twitter cuando tuitee, se lee en la cuenta del cantante canadiense, quien logró que más de 140 mil personas le hicieran caso.

Retweet this tweet to see this tweet on your twitter when you tweet.

— Justin Bieber (@justinbieber) September 14, 2019