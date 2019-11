Karen Dejo asegura que es posible que Pamela Franco le sea infiel a Christian Domínguez

Síguenos en Facebook

Karen Dejo no fue ajena a la polémica que viven Pamela Franco y Christian Domínguez luego que fueran captados en situaciones cariñosas, pese a que negaron tener más que una amistad.

En una entrevista con el diario Trome, la chica reality comparó a Pamela Franco con Isabel Acevedo.

“Entre Pamela y ‘Chabelita’ (Isabel Acevedo), a Isabel la veía como chica cuyos padres estaban encima de ella, por más que haya cometido el error garrafal de meterse con Christian en ese tiempo (cuando estaba con Karla Tarazona). Pero Pamela se la come con zapato en mano, ya conoce la vida, es una chica de mundo", contó.

Además, sostuvo que hay una posibilidad de que Pamela, en un futuro, le sea infiel a Domínguez. "Quizá la sorpresa... es que ella le vaya a sacar la vuelta a Christian”, sostuvo la bailarina.

La bailarina aseguró que pese a que Christian Domínguez es su amigo nunca avaló lo que le hizo a Karla Tarazona y le recordó a Isabel Acevedo que “lo que empieza mal, termina mal”.

“Mi amigo, siempre lo voy a decir, es Christian. Karla (Tarazona) no era tanto mi amiga, pero ante la situación, que en ese momento yo manejaba, obviamente avalo por todos los medios a Karla. Isabel no es santa de mi devoción, es una chica a la que le tengo estima, pero por muy estima que le tenga, puntualmente por este tema sí digo: ‘Lo que empieza mal, terminal mal’”, declaró Karen.

Dejo prefirió no opinar sobre el tema legal que existe entre el cumbiambero y la bailarina. “En ese tema no me meto... pero Christian no aprende, es buen amigo, buena persona, pero nada más”.