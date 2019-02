Karen Dejo sobre caso de Poly Ávila: "Qué fácil es lavarse las manos y manchar la imagen de los compañeros"

Síguenos en Facebook

Tras la denuncia pública que hizo Poly Ávila asegurando que fue drogada en una fiesta donde estaba con otros chicos reality, Karen Dejo no dudó en mostrar su molestia por haber involucrado en el delicado tema a algunos de sus compañeros.

“Qué fácil es lavarse las manos, manchar la imagen y la integridad de los compañeros. No se ponen a pensar en sus familias y en sus trabajos. El daño ya está hecho”, escribió la popular 'Morocha' en su cuenta de Twitter.

Como se sabe, los chicos reality Nicola Porcella, Ignacio Baladány Alexandra Méndez son algunos de los involucrados en la denuncia que hizo Poly Ávila tras haber sido drogada en una fiesta en Asia.

Por otro lado, la integrante de 'Esto es Guerra' reveló que por el momento se encuentra soltera y planea quedarse así por mucho tiempo.

"Una no planifica las cosas, simplemente pasan. Además, apenas me ven con alguien, un poco más y me casan. Estoy soltera y nada... Si me ven, me ven. No tengo por qué dar explicaciones de mis cosas", declaró a Trome.