Karen Schwarz se pronuncia sobre rumores de un segundo embarazo (FOTO)

Luego de que Jazmín Pinedo bromeara sobre un mareo que habría sufrido Karen Schwarz mientras conducían su programa matutino, los rumores de un posible embarazo de la ex 'Miss Perú' tomaron fuerza.

Sin embargo, la propia conductora de televisión desmintió esta información y aseguró que todo se trató de una broma de parte de su compañera.

"Ni siquiera me he hecho esa pregunta (si tendrá un hermanito Antonia). Siempre nos bromeamos así con Jazmín, pero no", dijo Karen Schwarz en una entrevista para Trome.

Asimismo, la esposa de Ezio Oliva contó que sí tienen planeado tener un segundo hijo, pero que empezarán a buscarlo a partir de fin de año.

"Ella (mi hija) quiere un hermanito, pero sabe que hay que esperar", sostuvo Karen Schwarz, quien también se mostró muy feliz por los logros que viene alcanzando su esposo en su carrera musical.